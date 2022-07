Magnetoterapia | funziona davvero? Scienziati in disaccordo

Leggi su curiosauro

(Di martedì 19 luglio 2022) Lasi basa sull’idea che l’applicazione statica o intermittente di campi magnetici possa esprinere effetti benefici o curativi sulle cellule del corpo umano. Per esempio effetti antidolorifici, calcificanti e antinfiammatori. E molti medici sembrano tenere in alto credito questa tecnologia clinica. Ma siamo di fronte a una praticaefficace? Da un punto di vista scientifico la natura degli effetti dellanon è ancora stata chiarita del tutto. Ciò significa che non abbiamo dati rilevanti sull’efficacia degli interventi clinici basati su questa tecnica. Una tecnica efficace o una perdita di tempo e denaro? (Getty) – www.curiosauro.itCi sono prove dei benefici apportati dalla? Dicevamo che non non esistono molte prove scientifiche a sostegno della ...