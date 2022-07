(Di martedì 19 luglio 2022) Ci pensa Sasa Lukic a regalare il primo sorriso del precampionato al Toro di Juric. Un colpo di testa in tuffo, spettacolare e accolto dagli applausi dalla tribunetta, conla vittoria ai granata ...

InterStefan8 : RT @Gazzetta_it: Il #Torino senza #Bremer vince e convince: 2-0 al Mlada Boleslav - sportli26181512 : Il Torino vince e convince: 2-0 al Mlada Boleslav. E Horvath segna ancora: Il Torino vince e convince: 2-0 al Mlada… - andrewsword2 : RT @Gazzetta_it: Il #Torino senza #Bremer vince e convince: 2-0 al Mlada Boleslav - Gazzetta_it : Il #Torino senza #Bremer vince e convince: 2-0 al Mlada Boleslav - Erminioottone00 : @03Cannella E tu oggi puoi godere solo per soffiare il centrale del Torino o il Milan che vince lo scudo perche’ su… -

NEL NOME DEL CAPITANO Sotto un sole bello caldo, la seconda uscita precampionato delè nel nome di Sasa Lukic, il nuovo capitano granata. Un palo (al 31') e il gol (due minuti dopo) nato ...Discreta prestazione per il, che nell'amichevole estiva del precampionato 2022col risultato di 2 - 0 contro il Mlada Boleslav. Subito protagonista De Luca, autore di una tripletta. Segnali molto positivi anche da ...Discreta prestazione per il Torino, che nell'amichevole estiva del precampionato 2022 vince col risultato di 2-0 contro il Mlada Boleslav.