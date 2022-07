Firenze per Gaber: una piazza dedicata, un convegno e uno spettacolo per il Signor G. L’iniziativa di Scanzi accolta dal sindaco Nardella (Di martedì 19 luglio 2022) Firenze per Gaber: il ricordo di un artista tra i più straordinari del ‘900 con un evento “totale” nel capoluogo toscano. Dall’intitolazione di una piazza della città a una serie di iniziative per raccontarlo e approfondirlo. Un’iniziativa promossa da Andrea Scanzi, che da anni porta in tutta Italia uno spettacolo su Gaber, e accolta dal sindaco di Firenze Nardella. Così il giornalista del Fatto e scrittore racconta sui suoi social l’emozione per aver messo in piedi questa giornata: “Ho fortemente sognato e voluto questa giornata. “Firenze per Gaber” è un sogno che si realizza. Nella mia città, Arezzo, sono riuscito a ottenere una piazza dedicata a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022)per: il ricordo di un artista tra i più straordinari del ‘900 con un evento “totale” nel capoluogo toscano. Dall’intitolazione di unadella città a una serie di iniziative per raccontarlo e approfondirlo. Un’iniziativa promossa da Andrea, che da anni porta in tutta Italia unosu, edaldi. Così il giornalista del Fatto e scrittore racconta sui suoi social l’emozione per aver messo in piedi questa giornata: “Ho fortemente sognato e voluto questa giornata. “per” è un sogno che si realizza. Nella mia città, Arezzo, sono riuscito a ottenere unaa ...

