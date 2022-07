Enorme incendio in Italia | autostrada chiusa e stop al traffico | cos’è successo

(Di martedì 19 luglio 2022) Unè divampato in. L’è stataalal fine di evitare ulteriori pericoli. Le fiamme hanno infatti minacciato case ed infrastrutture. Decine di casa sono state evacuate. Le fiamme hanno divampato per ore, facendo vivere un vero e proprio incubo ai residenti. La colonna di fumo era altissima e visibile a chilometri di distanza. (Continua dopo la foto…) Terribilein, scoppia il panico tra i bagnanti: scatta subito l’allarmeinCon l’arrivo dell’estate si riapre la piaga degli incendi in. Di recente uno spaventoso rogo è divampato tra i boschi, costringendo le autorità ad evacuare le abitazioni ...

La regione storica del Carso è stata colpita da un enorme incendio. Chiusa l'autostrada ed un tratto della linea fe… - Enorme #incendio sopra le colline di #Massarosa. Uno dei più devastanti che siano mai stati visti in zona. - Massarosa (LU), vasto incendio: 4 canadair, enorme nube di fumo - Roma, enorme incendio a Tivoli: le fiamme raggiungono il Ponte della Pace

La regione storica del Carso è stata colpita da un. Chiusa l'autostrada ed un tratto della linea ferroviaria. In Friuli Venezia Giulia , nella storica regione del Carso he si estende a cavallo tra Venezia Giulia, Slovenia e Croazia, un ...L'colonna di fumo provocata dall'di Massarosa finisce per per abbuiare il sole in questo martedì 19 luglio rovente. Dalle 21.15 circa di lunedì 18 luglio bruciano le colline intorno a ... Enorme incendio a Tivoli, fiamme raggiungono le auto in sosta: strada chiusa S'indaga sulla possibile matrice dolosa dell'incendio che ha distrutto l'unica auto a disposizione dell'associazione. L'appello della presidente del Cirs ...