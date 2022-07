(Di martedì 19 luglio 2022) “dueun parte del mionon è più utilizzabile: è straordinario che io sia in grado di parlare”. È una confessione choc quella cheha fatto durante un’intervista al programma Sunday Morning della BBC per promuovere lo spettacolo Il gabbiano di Anton Cechov che porterà all’Harold Pinter Theatre di Londra, la celebre commedia teatrale (di cui è anche produttrice) che segna il suo debutto sui palchi teatrali del West End. Ora che il peggio è passato, l’attrice ha deciso di uscire allo scoperto e dire cos’accadde mentre lavorava a Il trono di spade, la serie cult di HBO che l’ha resa una star internazionale.e i duedurante Game of Thrones Il primo aneurisma ha colpito ...

Pubblicità

FQMagazineit : Emilia Clarke racconta il suo dramma: “Dopo due aneurismi mi manca un pezzo di cervello” - dallaAallaZip : #EmiliaClarke ha parlato della sua #malattia. L'attrice, infatti, è stata colpita da due #aneurismi cerebrali e ne… - rinaeide : quanto è carismatica emilia clarke comunque ?? - unoduecento_ : oddio in che senso emilia clarke ha avuto due aneurismi?? - WelshScottD : Emilia Clarke unicorn -

Si sente grata e fortunata, dopo che è sopravvissuta a due aneurismi che l'hanno colpita diversi anni fa. Due fatti di cui ha parlato solamente in tempi abbastanza recenti e su cui ora è tornata per spiegare come ...sopravvissuta a due aneurismi, l'indimenticabile Daenerys Targaryen di Game of Thrones , è stata intervistata durante il programma Sunday Morning della BBC in cui ha ...Emilia Clarke, star di Game of Thrones, è sopravvissuta a due aneurismi celebrali: tutte le novità sulla malattia e sulla salute dell'attrice ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...