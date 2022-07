DALLA STRADA AL PALCO: NEK CONDUCE LA FINALE DEL TALENT RIVELAZIONE DI RAI2 (Di martedì 19 luglio 2022) Nek CONDUCE la FINALE di “DALLA STRADA al PALCO”, lo show che ha portato in tv il mondo eclettico ed originale degli artisti di STRADA offrendo la possibilità a musicisti, cantanti e performer da ogni parte d’Italia di raccontarsi ed esibirsi sul prestigioso PALCO di RAI2. Sono 15 i finalisti, scelti nel corso delle puntate dal pubblico in studio e da alcuni “passanti importanti”, che si contenderanno il premio e lo scettro di miglior artista di STRADA d’Italia nell’emozionante puntata FINALE, che vedrà ospiti Ilenia Pastorelli e Nino Frassica. Si chiude così l’inedito racconto che ha portato sullo schermo le storie appassionanti e le scelte di vita di artisti e artiste che hanno scelto le piazze e le strade ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 19 luglio 2022) Nekladi “al”, lo show che ha portato in tv il mondo eclettico ed originale degli artisti dioffrendo la possibilità a musicisti, cantanti e performer da ogni parte d’Italia di raccontarsi ed esibirsi sul prestigiosodi. Sono 15 i finalisti, scelti nel corso delle puntate dal pubblico in studio e da alcuni “passanti importanti”, che si contenderanno il premio e lo scettro di miglior artista did’Italia nell’emozionante puntata, che vedrà ospiti Ilenia Pastorelli e Nino Frassica. Si chiude così l’inedito racconto che ha portato sullo schermo le storie appassionanti e le scelte di vita di artisti e artiste che hanno scelto le piazze e le strade ...

