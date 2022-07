Covid, cambiano le regole di isolamento: in arrivo la ‘quarantena light’ (Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – cambiano le regole di isolamento da Covid, sta per entrare in vigore la “quarantena light”. Un documento che e’ stato messo nero su bianco dalle Regioni e che sarà presentato nei prossimo giorni al Ministero della Salute. I contenuti sono stati anticipati da La Stampa. La circolare stabilisce che chi non ha più sintomi da 48 ore e risulta negativo a un tampone eseguito in farmacia, all’Asl o dal medico, potrà uscire subito dall’isolamento. Non ci sarà da aspettare più il classico tempo minimo di sette giorni prima di poter tornare “libero” dopo un tampone negativo. Cambia anche la regola riguardante il tempo di isolamento che dovrebbe passare dai 21 giorni a 10-15 giorni. Nei mesi autunnali, infine, le Regioni vorrebbero abrogare del tutto la ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –ledida, sta per entrare in vigore la “quarantena light”. Un documento che e’ stato messo nero su bianco dalle Regioni e che sarà presentato nei prossimo giorni al Ministero della Salute. I contenuti sono stati anticipati da La Stampa. La circolare stabilisce che chi non ha più sintomi da 48 ore e risulta negativo a un tampone eseguito in farmacia, all’Asl o dal medico, potrà uscire subito dall’. Non ci sarà da aspettare più il classico tempo minimo di sette giorni prima di poter tornare “libero” dopo un tampone negativo. Cambia anche la regola riguardante il tempo diche dovrebbe passare dai 21 giorni a 10-15 giorni. Nei mesi autunnali, infine, le Regioni vorrebbero abrogare del tutto la ...

