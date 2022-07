Calciomercato Juventus, la formazione 2022/23 con Bremer | VIDEO (Di martedì 19 luglio 2022) Sembra ormai ad un passo la conclusione, a vantaggio della Juve, la telenovela di Calciomercato con l'Inter per l'ingaggio di Bremer. Con il brasiliano in difesa, Allegri potrebbe schierare un volto nuovo per reparto. Ecco la probabile formazione. Leggi su pianetamilan (Di martedì 19 luglio 2022) Sembra ormai ad un passo la conclusione, a vantaggio della Juve, la telenovela dicon l'Inter per l'ingaggio di. Con il brasiliano in difesa, Allegri potrebbe schierare un volto nuovo per reparto. Ecco la probabile

Pubblicità

DiMarzio : .@Inter: slitta l’incontro con il @TorinoFC_1906 per #Bremer #calciomercato - DiMarzio : ??#Bremer: la @juventusfc pronta al sorpasso sull'Inter. Le ultimissime ?? - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Se l'@Inter non riuscisse a chiudere per #Bremer in giornata, la @juventusfc sarebbe pront… - acciughina1897 : RT @dariopelle3: ??Il calciomercato é composto (anche) da strategie e, alcune di esse, sono mirate a lanciare dei segnali: lo fece #Marotta… - Fantacalcio : Bremer alla Juventus, ecco come i bianconeri hanno superato l'Inter -