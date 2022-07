Bollino rosso fino a giovedì 21 luglio a Genova: temperature vicine ai 40 gradi. Protezione civile in campo, i cantieri anticipano l’apertura (Di martedì 19 luglio 2022) Riunito il centro comunale per le emergenze. Sorvegliato speciale il Terminal traghetti. Acqua minerale a ruba nei supermercati, esaurita in alcune catene Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 19 luglio 2022) Riunito il centro comunale per le emergenze. Sorvegliato speciale il Terminal traghetti. Acqua minerale a ruba nei supermercati, esaurita in alcune catene

