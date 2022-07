Alex Rins ufficializza il suo 2023: sarà con Honda in LCR (Di martedì 19 luglio 2022) Un pezzo importante del mercato piloti è stato appena messo al suo posto. Alex Rins ha comunicato oggi con chi correrà nel 2023, e con quale moto. La prossima stagione del catalano con il numero 42 è con la Honda, nella struttura satellite LCR. Rins erediterà la moto lasciata libera da Alex Marquez, il quale emigrerà verso il Gresini Racing e la Ducati. “Sono lieto che Alex Rins sia un pilota LCR Honda Castrol nel 2023“, ha detto a Motorsport.com Lucio Cecchinello, proprietario del team. “Abbiamo appena finalizzato il contratto con le tre parti coinvolte e siamo lieti di annunciarlo. Rins ha molta esperienza, è veloce ed è salito regolarmente sul podio. Con la sua esperienza e conoscenza, può aiutare i ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 19 luglio 2022) Un pezzo importante del mercato piloti è stato appena messo al suo posto.ha comunicato oggi con chi correrà nel, e con quale moto. La prossima stagione del catalano con il numero 42 è con la, nella struttura satellite LCR.erediterà la moto lasciata libera daMarquez, il quale emigrerà verso il Gresini Racing e la Ducati. “Sono lieto chesia un pilota LCRCastrol nel“, ha detto a Motorsport.com Lucio Cecchinello, proprietario del team. “Abbiamo appena finalizzato il contratto con le tre parti coinvolte e siamo lieti di annunciarlo.ha molta esperienza, è veloce ed è salito regolarmente sul podio. Con la sua esperienza e conoscenza, può aiutare i ...

