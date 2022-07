WTA Palermo 2022, Jasmine Paolini batte in due set Anna Karolína Schmiedlová! Azzurra al secondo turno (Di lunedì 18 luglio 2022) Una chiusura d’autore. Jasmine Paolini, a conclusione della giornata del WTA di Palermo, si è portata a casa una vittoria di rilievo. L’Azzurra (n.61 del mondo) ha sconfitto per 6-3 6-1 la slovacca Anna Karolína Schmiedlová in 1 ora e 7 minuti di gioco. Una partita senza storia quella di Paolini, in grado di dettare i ritmi del confronto grazie a un’ottima profondità di palla con i colpi da fondo. Con questo risultato, la nostra portacolori affronterà la cinese Shuai Zhang (n.36 del mondo), a segno per 7-6 (3) 7-6 (7) contro la spagnola Rebeka Masarova (n.173 WTA). Nel primo set partenza a handicap per Jasmine, che subisce il break e non sfrutta una chance del contro-break nel secondo gioco. Si tratta però solo di una fase transitoria. ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022) Una chiusura d’autore., a conclusione della giornata del WTA di, si è portata a casa una vittoria di rilievo. L’(n.61 del mondo) ha sconfitto per 6-3 6-1 la slovaccaSchmiedlová in 1 ora e 7 minuti di gioco. Una partita senza storia quella di, in grado di dettare i ritmi del confronto grazie a un’ottima profondità di palla con i colpi da fondo. Con questo risultato, la nostra portacolori affronterà la cinese Shuai Zhang (n.36 del mondo), a segno per 7-6 (3) 7-6 (7) contro la spagnola Rebeka Masarova (n.173 WTA). Nel primo set partenza a handicap per, che subisce il break e non sfrutta una chance del contro-break nelgioco. Si tratta però solo di una fase transitoria. ...

