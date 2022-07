(Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) - Ancora tanti ospiti per questa ultimadi- ladeldi: Max Casacci, David Monacchi Telmo Pievani, Omar Di Felice, Sergio Ramazzotti, Antonio Pascale, Claudio Visentin, Anselmo Roveda, Pietro Del Soldà Alle 17 in Piazza Collenuccio ascolteremo raccontiforesta amazzonica dalla voce dell'ideatoreSonosfera David Monacchi intervistato da Stefania Parmeggiani insieme a Max Casacci, fondatore dei Subsonica. Pietro Del Soldà farà un elogio dell'avventura - alle 17.30 in Piazza del Popolo. Ilche ha spazzato via molte certezze, quell'incontro erotico tanto intenso da far scoprire il vero piacere. Le avventure fanno saltare gli schemi e ci indicano chi siamo ...

Pubblicità

TV7Benevento : UlisseFest, al via la giornata di chiusura della Festa del Viaggio di Lonely Planet - - PaoloAlessio : RT @Adnkronos: @UlisseFest: ultimo giorno ricco di appuntamenti, alla Festa del Viaggio di @lonelyplanet_it - BinaryOptionEU : RT '@UlisseFest: ultimo giorno ricco di appuntamenti, alla Festa del Viaggio di @lonelyplanet_it - UlisseFest : RT @Adnkronos: @UlisseFest: ultimo giorno ricco di appuntamenti, alla Festa del Viaggio di @lonelyplanet_it - Adnkronos : @UlisseFest: ultimo giorno ricco di appuntamenti, alla Festa del Viaggio di @lonelyplanet_it -

Ancora tanti ospiti per questa ultima giornata di- la festa del viaggio di Lonely ... Il viaggio che ha spazzatomolte certezze, quell'incontro erotico tanto intenso da far scoprire il ...Si aprirà con Nicola Lagioia in una lectio sull'arte di raccontare storie di viaggio, da Omero ai giorni nostri, '', la Festa del Viaggio di Lonely Planet, che nella sua quinta edizione, dal 15 al 17 luglio, avrà 150 ospiti in 35 incontri e 10 workshop. Nel giorno d'apertura attesissimo il concerto ...(Adnkronos) - Ancora tanti ospiti per questa ultima giornata di UlisseFest - la festa del viaggio di Lonely Planet: Max Casacci, David Monacchi Telmo Pievani, Omar Di Felice, Sergio ...Ultima giornata di UlisseFest. Oggi, domenica, alle 17 in piazza Collenuccio racconti della foresta amazzonica dalla voce dell’ideatore della “Sonosfera“ David Monacchi intervistato da Stefania Parmeg ...