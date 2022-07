Torna l'allarme sulla Marmolada: un crepaccio è pronto a staccarsi (Di lunedì 18 luglio 2022) AGI - A due settimane dallo slittamento di una porzione di ghiaccio della parte sommitale della Marmolada che ha ucciso 11 persone, le alte temperature di queste giorni continuano a destare allarme sulle Alpi, in particolare sulle Dolomiti. Sempre sulla Marmolada è stato udito un forte boato sulla destra orografica del massiccio e la successiva presenza di un grande crepaccio. Dalle prime rilevazioni aeree è stato stimato che il crepaccio è largo circa 200 metri e ha uno spessore tra i 25 ed i 35 metri. Secondo quanti riferito da alcuni esperti all'AGI "quel crepaccio con queste temperature anche in quota presto crollerà". Nel frattempo la formazione del nuovo seracco ha costretto la sospensione di tutte le operazioni di ricerca dei resti delle vittime di domenica 3 luglio. Nello stop sono anche compresi i sorvoli ... Leggi su agi (Di lunedì 18 luglio 2022) AGI - A due settimane dallo slittamento di una porzione di ghiaccio della parte sommitale della Marmolada che ha ucciso 11 persone, le alte temperature di queste giorni continuano a destaresulle Alpi, in particolare sulle Dolomiti. Sempre sulla Marmolada è stato udito un forte boato sulla destra orografica del massiccio e la successiva presenza di un grande. Dalle prime rilevazioni aeree è stato stimato che ilè largo circa 200 metri e ha uno spessore tra i 25 ed i 35 metri. Secondo quanti riferito da alcuni esperti all'AGI "quelcon queste temperature anche in quota presto crollerà". Nel frattempo la formazione del nuovo seracco ha costretto la sospensione di tutte le operazioni di ricerca dei resti delle vittime di domenica 3 luglio. Nello stop sono anche compresi i sorvoli ...

