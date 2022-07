Stranger Things, quanto guadagnano gli attori del cult Netflix (e con quali grosse differenze) (Di lunedì 18 luglio 2022) Stranger Things 4 è diventata la seconda serie più vista dopo Squid Game superando il miliardo di ore di visione. Un nuovo record che inserisce la serie nella storia di Netflix e ne conferma la crescente popolarità presso un pubblico sempre più numeroso. Con un tale successo, la retribuzione degli attori non poteva che aumentare, visto che la prima stagione è andata in onda nel 2016. I loro stipendi per gli otto episodi della terza stagione sono stati rivelati e mostrano un aumento considerevole, con cachet a volte decuplicati. Ecco a quanto ammontano gli stipendi degli attori Stranger Things: Racconta The Hollywood Reporter che Winona Ryder, che interpreta Joyce Boyers, è stata pagata 100.000 dollari a episodio per la prima stagione. Dalla terza, ha ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 18 luglio 2022)4 è diventata la seconda serie più vista dopo Squid Game superando il miliardo di ore di visione. Un nuovo record che inserisce la serie nella storia die ne conferma la crescente popolarità presso un pubblico sempre più numeroso. Con un tale successo, la retribuzione deglinon poteva che aumentare, visto che la prima stagione è andata in onda nel 2016. I loro stipendi per gli otto episodi della terza stagione sono stati rivelati e mostrano un aumento considerevole, con cachet a volte decuplicati. Ecco aammontano gli stipendi degli: Racconta The Hollywood Reporter che Winona Ryder, che interpreta Joyce Boyers, è stata pagata 100.000 dollari a episodio per la prima stagione. Dalla terza, ha ...

