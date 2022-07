Stellantis, 'cessazione' ordinata della joint venture con Gac in Cina (Di lunedì 18 luglio 2022) Stellantis e la cinese Gac si separano. A causa della mancanza di progressi nel piano precedentemente annunciato per l'acquisizione da parte di Stellantis di una quota di maggioranza della joint ... Leggi su motori.quotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022)e la cinese Gac si separano. A causamancanza di progressi nel piano precedentemente annunciato per l'acquisizione da parte didi una quota di maggioranza...

Pubblicità

LaStampa : Stellantis: verso la cessazione della joint venture con Gac. E il titolo vola in Borsa - LaStampa : Stellantis: verso la cessazione della joint venture con Gac. E il titolo vola in Borsa - infoiteconomia : Stellantis, 'cessazione' ordinata della joint venture con Gac in Cina - infoiteconomia : Stellantis: verso cessazione joint venture con Gac - infoiteconomia : Stellantis: verso la cessazione della joint venture con Gac. E il titolo vola in Borsa -