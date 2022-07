Salvini: “Anche Pd irresponsabile, impossibile governare con loro” (Di lunedì 18 luglio 2022) BERGAMO – Matteo Salvini attacca Anche il Pd. Il leader della Lega parla ad un comizio a Osio Sopra (Bergamo) e afferma: “La cosa incredibile è che, se riavvolgiamo il nostro di questa settimana, io tra gli irresponsabili non ci metto solo il M5s: Pd e 5 stelle hanno portato due leggi non sulle pensioni, la benzina, la luce. No: la legge per coltivarsi quattro pianticelle di cannabis sul balcone”. Allora, aggiunge il segretario del Carroccio, “governare con un Pd, con una sinistra, che una volta si occupava degli operati, adesso si occupa di droga e immigrati… Non è possibile. Penso che questa gente manchi di rispetto all’Italia, agli italiani e a Mario Draghi”. E conclude: “Al governo con i fannulloni non ci stiamo più, al governo con coloro che si occupano solo di chi sbarca domattina non ci stiamo più”. L'articolo ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 18 luglio 2022) BERGAMO – Matteoattaccail Pd. Il leader della Lega parla ad un comizio a Osio Sopra (Bergamo) e afferma: “La cosa incredibile è che, se riavvolgiamo il nostro di questa settimana, io tra gli irresponsabili non ci metto solo il M5s: Pd e 5 stelle hanno portato due leggi non sulle pensioni, la benzina, la luce. No: la legge per coltivarsi quattro pianticelle di cannabis sul balcone”. Allora, aggiunge il segretario del Carroccio, “con un Pd, con una sinistra, che una volta si occupava degli operati, adesso si occupa di droga e immigrati… Non è possibile. Penso che questa gente manchi di rispetto all’Italia, agli italiani e a Mario Draghi”. E conclude: “Al governo con i fannulloni non ci stiamo più, al governo con coche si occupano solo di chi sbarca domattina non ci stiamo più”. L'articolo ...

