Roma, il Lione manda un segnale per Aouar (Di lunedì 18 luglio 2022) Houssem Aouar è uno degli uomini mercato del Lione: il centrocampista classe '98 piace alla Roma che lo considera un'idea se... Leggi su calciomercato (Di lunedì 18 luglio 2022) Houssemè uno degli uomini mercato del: il centrocampista classe '98 piace allache lo considera un'idea se...

Roma, il Lione manda un segnale per Aouar Commenta per primo Houssem Aouar è uno degli uomini mercato del Lione: il centrocampista classe '98 piace alla Roma che lo considera un'idea se non dovesse riuscire a chiudere Frattesi, ma sul giocatore c'è anche il Betis Siviglia. Intanto, l'allenatore del Lione ...