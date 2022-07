Oltre 50mila a Collisioni 2022 (Di lunedì 18 luglio 2022) Un grande ritorno per Collisioni ad Alba, dal 9 al 17 luglio, con un’edizione che ha resoprotagonisti i giovani in piazza e numeri mai raggiunti prima, dopo due lunghi anni di attesa per la chiusura dei concerti, delle attività sportive e scolastiche a causa dell’emergenza covid. Oltre 50 mila ragazzi e ragazze hanno partecipato da tutta Italia per assistere alle 4 serate di festival in 2 differenti location. Protagonisti 10 grandi artisti ospiti, portavoce delle giovani generazioni: Blanco preceduto dal live di gIANMARIA, Pinguini Tattici Nucleari anticipati da La Rappresentante di Lista, e ancora Madame, Tananai, sangiovanni, Frah Quintale e Coez per la serata ‘Tutto Normale’ organizzata in collaborazione con Banca D’Alba, con Oltre 5 ore non stop di live sul palco. Gran finale con Valerio Lundini accompagnato dalla band I ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 18 luglio 2022) Un grande ritorno perad Alba, dal 9 al 17 luglio, con un’edizione che ha resoprotagonisti i giovani in piazza e numeri mai raggiunti prima, dopo due lunghi anni di attesa per la chiusura dei concerti, delle attività sportive e scolastiche a causa dell’emergenza covid.50 mila ragazzi e ragazze hanno partecipato da tutta Italia per assistere alle 4 serate di festival in 2 differenti location. Protagonisti 10 grandi artisti ospiti, portavoce delle giovani generazioni: Blanco preceduto dal live di gIANMARIA, Pinguini Tattici Nucleari anticipati da La Rappresentante di Lista, e ancora Madame, Tananai, sangiovanni, Frah Quintale e Coez per la serata ‘Tutto Normale’ organizzata in collaborazione con Banca D’Alba, con5 ore non stop di live sul palco. Gran finale con Valerio Lundini accompagnato dalla band I ...

