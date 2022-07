Monza, ruba l’auto a un anziano e scappa: investe per sbaglio suo padre e altre due macchine. Arrestato 28enne (Di lunedì 18 luglio 2022) Un 28enne è stato Arrestato dai carabinieri perché ha aggredito e trascinato giù dall’auto un 82enne: voleva rubargliela. Nella fuga a tutta velocità ha investito il suo stesso padre (di 55 anni, che andava in bicicletta) e, in seguito, altre due auto. È successo vicino Monza, ad Albiate, dove alcuni passanti lo hanno accerchiato, impedendogli di continuare a scappare. Il giovane, di nazionalità colombiana, è finito agli arresti per rapina aggravata. Risulta inoltre indagato per omissione di soccorso e lesioni gravissime. Una volta salito sulla vettura, l’uomo ha ingranato la marcia e trascinato per qualche metro un passante che ha tentato di fermarlo, fortunatamente senza conseguenze. Poco dopo l’impatto con il padre: il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Unè statodai carabinieri perché ha aggredito e trascinato giù dalun 82enne: volevargliela. Nella fuga a tutta velocità ha investito il suo stesso(di 55 anni, che andava in bicicletta) e, in seguito,due auto. È successo vicino, ad Albiate, dove alcuni passanti lo hanno accerchiato, impedendogli di continuare are. Il giovane, di nazionalità colombiana, è finito agli arresti per rapina aggravata. Risulta inoltre indagato per omissione di soccorso e lesioni gravissime. Una volta salito sulla vettura, l’uomo ha ingranato la marcia e trascinato per qualche metro un passante che ha tentato di fermarlo, fortunatamente senza conseguenze. Poco dopo l’impatto con il: il ...

