Missili su varie città ucraine Invasione russa

(Di lunedì 18 luglio 2022) Su, nella notte, vari bombardamenti con. L'ha fatto segnare ancora questi assalti con preoccupazione per i civili. Sul piano politico, le autorità di Mosca ritengono la candidatura dell'Ucraina all'ingresso nell'Unione europea come una provocazione. Zelenski ha rimosso un dirigente apicale della sicurezza, accusato di collaborazionismo con i russi.

Paolo Ondarza - Città del Vaticano È una raffica diquella abbattutasi nelle ultime 24 ore suzone della città di Mykolaiv. Colpito anche un importante cantiere navale. Raid anche nel distretto di Bakhmout, nella zona di Donetsk, dove sei ...... adesso lentamente sta scivolando in secondo piano nelleagende setting nazionali. In estate ... lanciando verso la strategica cittadina di Mykolaiv almeno dieciterra - aria S - 300 , tra ... Missili su varie città ucraine Guerra in Ucraina, le notizie di oggi 17 luglio. Mosca si prepara ad una nuova offensiva mentre Zelensky dice: «L'Ucraina ha riconquistato alcune aree occupate dai russi ...Su varie città ucraine, nella notte, vari bombardamenti con missili. L’invasione russa ha fatto segnare ancora questi assalti con preoccupazione per i civili. Sul piano politico, le autorità di Mosca ...