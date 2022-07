LIVE Scherma | Mondiali 2022 in DIRETTA | Rossella Fiamingo cerca il colpo nella spada Attenzione a Curatoli nella sciabola

(Di lunedì 18 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenutiscritta della prima giornata deidi. Tutto pronto in Egitto, dovecapitale Il Cairo si partirà con i tornei difemminile e fioretto maschile. Molte le aspettative in casa Italia, che dopo le delusioni di Tokyo 2020, sembra in netta ripresa. Sono arrivate infatti numerose medaglie ai recenti Europei di Antalya ed ai Giochi del Mediterraneo di Oran. Alle 8.30 si partirà con il tabellone principale del torneo difemminile. L’Italia schiera quattro atlete, ovvero, Alberta Santuccio, Federica ...

Pubblicità

usatoscherma : RT @Federscherma: MONDIALI ASSOLUTI CAIRO 2022 – OGGI I PRELIMINARI DI SCIABOLA FEMMINILE CON PASSARO E BATTISTON / LINK RISULTATI LIVE htt… - Federscherma : MONDIALI ASSOLUTI CAIRO 2022 – OGGI I PRELIMINARI DI SCIABOLA FEMMINILE CON PASSARO E BATTISTON / LINK RISULTATI LI… - usatoscherma : RT @Federscherma: MONDIALI ASSOLUTI CAIRO 2022 – OGGI DI VEROLI E CIMINI NEI PRELIMINARI DI SPADA MASCHILE / LINK RISULTATI LIVE https://t.… - apeindiana : RT @Federscherma: MONDIALI ASSOLUTI CAIRO 2022 – OGGI DI VEROLI E CIMINI NEI PRELIMINARI DI SPADA MASCHILE / LINK RISULTATI LIVE https://t.… - Federscherma : MONDIALI ASSOLUTI CAIRO 2022 – OGGI DI VEROLI E CIMINI NEI PRELIMINARI DI SPADA MASCHILE / LINK RISULTATI LIVE… -

...di Città Di Castello e - solo nella serata di sabato 16 luglio - iscriversi all'esclusivadi ... lastorica di Achille Marozzo e 'la Domenica di Geppetto', per gli appassionati di gioco da ......sale della Biblioteca e - solo nella serata di sabato 16 luglio - iscriversi all'esclusivadi ... lastorica di Achille Marozzo e "la Domenica di Geppetto" per gli appassionati di gioco da ...Dopo tre giornate riservate alle fasi preliminari, da domani si comincia a fare davvero sul serio al Cairo (Egitto) con l'assegnazione delle prime medaglie in occasione dei Campionati Mondiali di sche ...Ragazzini assiepati sin dalle prime ore di domenica al varco di ingresso in piazza Plebiscito. Ma anche intere famiglie, arrivate da diversi comuni della Puglia, per vedere dal vivo (o quasi) le star ...