Juventus, Rabiot prepara la valigia con l’addio che sta per concludersi (Di lunedì 18 luglio 2022) Adrien Rabiot non ha mai avuto la possibilità di mettere in mostra il suo talento e in tre anni è stato davvero molto deludente e alterno. Se c’è stato uno dei giocatori in assoluto che ha deluso le aspettative alla Juventus in questi ultimi anni quello è senza ombra di dubbio il francese Adrien Rabiot, un ragazzo arrivato a parametro zero una volta scaduto il suo contratto col Paris Saint Germain e che assolutamente non ha mai dimostrato di poter essere all’altezza del grande blasone bianconero. LaPresseIn queste ultime stagioni la Juventus ha dimostrato assolutamente di non essere stata in grado di rinnovarsi e di rimanere così ancora una volta la squadra dominatrice del calcio italiano, considerando soprattutto come sono stati davvero molti i giocatori sopravvalutati in sede di mercato. Uno di quelli che non è ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 18 luglio 2022) Adriennon ha mai avuto la possibilità di mettere in mostra il suo talento e in tre anni è stato davvero molto deludente e alterno. Se c’è stato uno dei giocatori in assoluto che ha deluso le aspettative allain questi ultimi anni quello è senza ombra di dubbio il francese Adrien, un ragazzo arrivato a parametro zero una volta scaduto il suo contratto col Paris Saint Germain e che assolutamente non ha mai dimostrato di poter essere all’altezza del grande blasone bianconero. LaPresseIn queste ultime stagioni laha dimostrato assolutamente di non essere stata in grado di rinnovarsi e di rimanere così ancora una volta la squadra dominatrice del calcio italiano, considerando soprattutto come sono stati davvero molti i giocatori sopravvalutati in sede di mercato. Uno di quelli che non è ...

