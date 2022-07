Immissioni in ruolo, in Lombardia oltre 22 mila quelle autorizzate: sul sostegno 3.576 posti vuoti dai concorsi infanzia, primaria e secondaria (Di lunedì 18 luglio 2022) Sono 94.130 le Immissioni in ruolo docenti autorizzate dal Mef. E' atteso il quadro per concorso e provincia ma già si conosce il contingente regionale. Balza all'occhio il numero di assunzioni autorizzate per la regione Lombardia: 22.177. Seguono il Veneto con 9920 Immissioni autorizzate, 9549 nel Lazio, 9300 in Piemonte, 7717 in Emilia Romagna, 6397 in Toscana. Le Immissioni in ruolo avvengono attingendo per il 50% da graduatorie ad esaurimento (GaE) e per il 50% da graduatorie di merito (GM) concorsuali. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 18 luglio 2022) Sono 94.130 leindocentidal Mef. E' atteso il quadro per concorso e provincia ma già si conosce il contingente regionale. Balza all'occhio il numero di assunzioniper la regione: 22.177. Seguono il Veneto con 9920, 9549 nel Lazio, 9300 in Piemonte, 7717 in Emilia Romagna, 6397 in Toscana. Leinavvengono attingendo per il 50% da graduatorie ad esaurimento (GaE) e per il 50% da graduatorie di merito (GM) concorsuali. L'articolo .

