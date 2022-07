GF VIp 7, nel cast una conturbante ex di Temptation Island (Di lunedì 18 luglio 2022) Poco fa su Instagram Alfonso Signorini ha pubblicato queste parole a mo’ di indizio riguardante una nuova concorrente del Grande Fratello Vip 7: “Girovagava nei campi di fiordalisi e contemplava sorridendo le nuvole”. E stando a quanto rivela Gabriele Parpiglia, l’indizio si riferisce all’ex campionessa di scherma Antonella Fiordelisi, conosciuta per via della sua partecipazione a Temptation Island e per la lunga storia avuta con Francesco Chiofalo. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 7 dei record: ecco quanto durerà GF Vip 7 dei record: ecco quanto durerà Tra le novità di questo Grande Fratello Vip che comincerà a settembre c'è anche l'incredibile durata GF Vip 7, nel cast anche un allievo ballerino di ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 18 luglio 2022) Poco fa su Instagram Alfonso Signorini ha pubblicato queste parole a mo’ di indizio riguardante una nuova concorrente del Grande Fratello Vip 7: “Girovagava nei campi di fiordalisi e contemplava sorridendo le nuvole”. E stando a quanto rivela Gabriele Parpiglia, l’indizio si riferisce all’ex campionessa di scherma Antonella Fiordelisi, conosciuta per via della sua partecipazione ae per la lunga storia avuta con Francesco Chiofalo. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 7 dei record: ecco quanto durerà GF Vip 7 dei record: ecco quanto durerà Tra le novità di questo Grande Fratello Vip che comincerà a settembre c'è anche l'incredibile durata GF Vip 7, nelanche un allievo ballerino di ...

