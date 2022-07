Elezioni Sicilia, il centrodestra torna a litigare. L’ultima bordata di Micciché a Musumeci: “Noi non lo vogliamo, è sleale e arrogante” (Di lunedì 18 luglio 2022) Gianfranco Micciché sulla riconferma del presidente uscente, Nello Musumeci, non ha dubbi: “Se ne faccia una ragione, noi non lo vogliamo. Punto. Perché è una persona sleale e arrogante e lo ha dimostrato in diverse occasioni”. Ecco che ritorna, dopo poche settimane di stop, il siparietto tra il presidente della Regione e il presidente dell’Assemblea Siciliana (nonché coordinatore di Forza Italia in Sicilia), che da mesi tiene banco in vista delle Regionali previste in autunno. Così, mentre non si conoscono ancora le sorti del governo Draghi, in Sicilia si si infiamma di nuovo il centrodestra. A rinvigorire lo scontro tra i due è il sondaggio di Euromedia Research – rivelato da AdnKronos – che vede ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Gianfrancosulla riconferma del presidente uscente, Nello, non ha dubbi: “Se ne faccia una ragione, noi non lo. Punto. Perché è una personae lo ha dimostrato in diverse occasioni”. Ecco che ri, dopo poche settimane di stop, il siparietto tra il presidente della Regione e il presidente dell’Assembleana (nonché coordinatore di Forza Italia in), che da mesi tiene banco in vista delle Regionali previste in autunno. Così, mentre non si conoscono ancora le sorti del governo Draghi, insi si infiamma di nuovo il. A rinvigorire lo scontro tra i due è il sondaggio di Euromedia Research – rivelato da AdnKronos – che vede ...

