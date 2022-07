Deulofeu aspetta il Napoli: cosa manca per chiudere l’affare (Di lunedì 18 luglio 2022) La notizia di stamane relativa a Dybala, che sembra essere oramai ad un passo dalla Roma, accende ancora di più i riflettori su Gerard Deulofeu. Lo spagnolo è sempre stato il primo nome per l’attacco azzurro, apprezzato per la sua capacità di ricoprire con successo sia il ruolo di seconda punta, che quello di ala offensiva. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto relativamente a questo affare e a cosa manca per vedere Deulofeu con la maglia azzurra. Foto: Getty Images- Gerard Deulofeu Secondo il quotidiano, Deulofeu avrebbe già accettato il Napoli. L’accordo di massima con gli agenti del giocatore è per un contratto di quattro anni a 2.5 milioni netti più bonus. La trattativa non può, in ogni caso, ancora chiudersi poiché la politica della ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 18 luglio 2022) La notizia di stamane relativa a Dybala, che sembra essere oramai ad un passo dalla Roma, accende ancora di più i riflettori su Gerard. Lo spagnolo è sempre stato il primo nome per l’attacco azzurro, apprezzato per la sua capacità di ricoprire con successo sia il ruolo di seconda punta, che quello di ala offensiva. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto relativamente a questo affare e aper vederecon la maglia azzurra. Foto: Getty Images- GerardSecondo il quotidiano,avrebbe già accettato il. L’accordo di massima con gli agenti del giocatore è per un contratto di quattro anni a 2.5 milioni netti più bonus. La trattativa non può, in ogni caso, ancora chiudersi poiché la politica della ...

