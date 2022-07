Da Ilaria a Pamela | che fine hanno fatto le ragazze di Non è la Rai

Leggi su robadadonne

(Di lunedì 18 luglio 2022) Quando pensiamo a Non è la Rai, la nostra mente vola immediatamente a un solo nome: Ambra Angiolini. Ma il programma di Gianni Boncompagni che hala storia della tv italiana e segnato un’intera generazione di adolescenti ha lanciato moltissime di quelle che, oggi, sono fra i volti noti di televisione e cinema; alcuni nomi? Claudia Gerini, Antonella Mosetti, Nicole Grimaudo. C’è poi chi ha scelto di prendere altre strade, comeGalassi, e chi invece ha continuato a lavorare nello spettacolo, ma come cantante: parliamo ad esempio diPetrarolo, una dellepiù amate dal pubblico che seguiva la trasmissione. Vi raccomandiamo... La seconda vita diGalassi: la rinascita dopo Non è la Rai ...