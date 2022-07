Covid e aumento dei costi, ViviAmo Fiumicino: “Riattivare i tamponi a prezzi calmierati è una questione di buon senso” (Di lunedì 18 luglio 2022) Fiumicino – “Fermo restando il pensiero di ognuno di noi, su tutto ciò che concerne il Covid, le relative misure di contenimento e la gestione nel suo complesso, il dato oggettivo ed inconfutabile che emerge, verso il quale poco spazio hanno le opinioni, sono le conseguenze economiche dettate dal virus, che in questi oltre due anni, hanno caratterizzato il nostro Paese e il mondo intero, risultando un vero e proprio shock, dagli effetti ancora evidenti e in corso”. Così, in una nota stampa, ViviAmo Fiumicino per il centro studi di Mario Baccini. “Al quadro già di per sé inquietante, si è aggiunta la crisi energetica, – spiega il Comitato – legata agli inevitabili effetti che questa assurda e anacronistica guerra Russo-Ucraina sta provocando, al netto delle motivazioni che ne sono alla base, che si è concretizzata con ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 18 luglio 2022)– “Fermo restando il pensiero di ognuno di noi, su tutto ciò che concerne il, le relative misure di contenimento e la gestione nel suo complesso, il dato oggettivo ed inconfutabile che emerge, verso il quale poco spazio hanno le opinioni, sono le conseguenze economiche dettate dal virus, che in questi oltre due anni, hanno caratterizzato il nostro Paese e il mondo intero, risultando un vero e proprio shock, dagli effetti ancora evidenti e in corso”. Così, in una nota stampa,per il centro studi di Mario Baccini. “Al quadro già di per sé inquietante, si è aggiunta la crisi energetica, – spiega il Comitato – legata agli inevitabili effetti che questa assurda e anacronistica guerra Russo-Ucraina sta provocando, al netto delle motivazioni che ne sono alla base, che si è concretizzata con ...

