“Che fate? È il diavolo!”, suora interrompe bacio fra due ragazze (Video) (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug – Due ragazze si baciano a bordo strada, una suora passa di lì per caso e le nota, chiedendo loro: “Che fate, che fate?”, per poi andarsene facendo il segno della croce in nome di “Gesù, Giuseppe e Maria” e commentando il bacio fra le due: “È il diavolo!”. Il siparietto è successo a Napoli, per la precisione nei Quartieri Spagnoli. Le ragazze rispondono un po’ imbarazzate, ma con un sorriso. Intanto qualcuno sbuffa: “Stiamo lavorando”. Il tutto immortalato in un Video divenuto subito virale. suora interrompe bacio fra due ragazze, ma sono due modelle Le due giovani non erano due ragazze qualsiasi. Si chiamano Serena de Ferrari e Kyshan Wilson. Sono ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug – Duesi baciano a bordo strada, unapassa di lì per caso e le nota, chiedendo loro: “Che, che?”, per poi andarsene facendo il segno della croce in nome di “Gesù, Giuseppe e Maria” e commentando ilfra le due: “È il”. Il siparietto è successo a Napoli, per la precisione nei Quartieri Spagnoli. Lerispondono un po’ imbarazzate, ma con un sorriso. Intanto qualcuno sbuffa: “Stiamo lavorando”. Il tutto immortalato in undivenuto subito virale.fra due, ma sono due modelle Le due giovani non erano duequalsiasi. Si chiamano Serena de Ferrari e Kyshan Wilson. Sono ...

