Benzina e diesel | prezzi ancora in calo oggi in Italia

(Adnkronos) – prezzi di Benzina e diesel ancora in calo oggi in Italia, con la verde che al self service scende sotto i due euro/litro per la prima volta dal 7 giugno. Lo segnalano la Staffetta Quotidiana e Quotidiano Energia che riportano per IP -3 centesimi su entrambi i carburanti, Q8 ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di Benzina e gasolio mentre Tamoil ha tagliato un cent/litro sulla Benzina e di due cent sul gasolio. Le medie dei prezzi dell'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico vedono quindi la Benzina self service a 1,990 euro/litro (-17 millesimi, compagnie 1,994, pompe bianche 1,983), il diesel a ...

