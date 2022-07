Bankitalia | esposti clienti banche - 12% in 2021 | ma più truffe online

(Di lunedì 18 luglio 2022) Nella Banca d'Italia ha ricevuto quasi 9.900privatistici da parte didie finanziarie, in diminuzione del 12 per cento rispetto all'anno precedente anche se l'istituzione ...

Pubblicità

fisco24_info : Bankitalia:calano esposti clienti banche,più truffe online: Dopo picco lamentele per prestiti Covid del 2020 - andreadortenzio : #Bankitalia :calano esposti clienti #banche,più truffe online - Economia - ANSA - AgenziaOpinione : BANKITALIA * ESPOSTI CLIENTI BANCHE E FINANZIARIE: « NEL 2021 RICEVUTI 9.900 ESPOSTI PRIVATISTICI (-12% RISPETTO AL… -

Agenzia ANSA

E così alla banca centrale sono arrivati lo scorso anno quasi 9.900( - 12% rispetto al 2020) fra cui quelli relativi alle richieste di finanziamento sono stati circa il 35 per cento del ...Quanto a esiti e tempistiche deglirileva che in generale i clienti hanno ottenuto accoglimento totale o parziale delle richieste da parte degli intermediari nel 42 per cento dei ... Bankitalia:calano esposti clienti banche,più truffe online - Ultima Ora Nel 2021 la Banca d’Italia ha ricevuto quasi 9.900 esposti privatistici, in calo del 12% rispetto al 2020. Le segnalazioni legate alle richieste di finan ...Roma, 18 lug. (askanews) - Nel 2021 la Banca d'Italia ha ricevuto quasi 9.900 esposti privatistici da parte di clienti di banche e finanziarie, ...