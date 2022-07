Bambino romano annega nella piscina di un resort in Sardegna: Mattias Poggi aveva 6 anni, era in vacanza con i genitori (Di lunedì 18 luglio 2022) Tragedia in Sardegna: un Bambino romano di sei anni, Mattias Poggi, è annegato nella piscina del resort Cala Luas, a Cardedu, in Ogliastra (provincia di Nuoro). Il piccolo era in... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 18 luglio 2022) Tragedia in: undi sei, ètodelCala Luas, a Cardedu, in Ogliastra (provincia di Nuoro). Il piccolo era in...

Pubblicità

CAvondet : Nella gioia di una vacanza, mai staccare gli occhi dai figli! Vanno sempre tutelati! Preghiamo!… - Yogaolic : RT @infoitinterno: Muore in piscina: bambino romano di 6 anni annega in un resort in Sardegna. Era in vacanza con i genitori - infoitinterno : Muore in piscina: bambino romano di 6 anni annega in un resort in Sardegna. Era in vacanza con i genitori - serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: Bambino romano di 6 anni annega nella piscina di un resort in Sardegna: era in vacanza con i genitori in famiglia https… - infoitinterno : Bambino romano annega nella piscina di un resort in Sardegna: Mattias Poggi aveva 6 anni, era in vacanza con i -