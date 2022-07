Auto e alte temperature | una trappola mortale per gli animali Ecco cosa fare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 luglio 2022) Gli abitacoli delle, in estate, possono diventare delle vere gabbie roventi quando queste restano ferme per minuti, non importa quanto all’ombra o se con i finestrini abbassati. Per questo, lasciare un animale in macchina, anche per pochi minuti, può rivelarsi addirittura fatale: la temperatura interna può alzarsi velocemente e causare nell’animale un colpo di calore e, nei casi più gravi (ma non così rari, purtroppo), addirittura la morte. A lanciare l’allarme è la LNDC (Lega Nazionale Del Cane) Animal Protection, che ricorda come due casi analoghi – cioè la morte dell’animale avvenuta a seguito dell’abbandono all’interno del veicolo – siano stati giudicati dalla Corte di Cassazione con due sentenze che ne hanno stabilito il reato penale (sentenza n. 14250/14 e sentenza 175/2008, ai sensi dell’art. 727 del Codice Penale). Per evitare che episodi del genere ...