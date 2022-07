Abuso posizione dominante, confermata multa milionaria a Google (Di lunedì 18 luglio 2022) confermata la sanzione da oltre 100 milioni di euro alle società Google LLC, Google Italia e Alphabet Inc. per Abuso di posizione dominante. La sentenza è stata decisa dai giudici della I sezione del Tar del Lazio. Oggetto della controversia è una multa irrogata dall'Antitrust riguardo la pubblicazione dell'app JuicePass sviluppata da Enel X sulla piattaforma Android Auto. In pratica - secondo le contestazioni - rifiutando a Enel X Italia di rendere disponibile JuicePass su Android Auto si sarebbe limitata la possibilità per gli utenti di utilizzare la app di Enel X Italia quando sono alla guida di un veicolo elettrico e hanno bisogno di effettuare la ricarica. In tal modo Google, avrebbe favorito la propria app Google Maps. Riguardo ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 18 luglio 2022)la sanzione da oltre 100 milioni di euro alle societàLLC,Italia e Alphabet Inc. perdi. La sentenza è stata decisa dai giudici della I sezione del Tar del Lazio. Oggetto della controversia è unairrogata dall'Antitrust riguardo la pubblicazione dell'app JuicePass sviluppata da Enel X sulla piattaforma Android Auto. In pratica - secondo le contestazioni - rifiutando a Enel X Italia di rendere disponibile JuicePass su Android Auto si sarebbe limitata la possibilità per gli utenti di utilizzare la app di Enel X Italia quando sono alla guida di un veicolo elettrico e hanno bisogno di effettuare la ricarica. In tal modo, avrebbe favorito la propria appMaps. Riguardo ...

