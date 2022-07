Tragedia in Sardegna: Bambino di sei anni muore annegato nella piscina di un resort (Di domenica 17 luglio 2022) Un Bambino di sei anni, in vacanza con la famiglia di Roma, è morto annegato in una piscina in Sardegna. La Tragedia è avvenuta nel resort Cala Luas, sul litorale di Cardedu in Ogliastra. In Sardegna un Bambino di sei anni è annegato in una piscina Secondo una prima ricostruzione, il piccolo è stato visto annaspare in acqua dai genitori, che erano a bordo piscina. Sono stati allertati i soccorsi che hanno agito prontamente. I bagnini hanno tirato il Bambino fuori dalla piscina e gli hanno praticato il massaggio cardiaco. Ma purtroppo, il piccolo non si riprendeva. È stato chiamato il 118 che ha portato sul posto un’eliambulanza ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 17 luglio 2022) Undi sei, in vacanza con la famiglia di Roma, è mortoin unain. Laè avvenuta nelCala Luas, sul litorale di Cardedu in Ogliastra. Inundi seiin unaSecondo una prima ricostruzione, il piccolo è stato visto annaspare in acqua dai genitori, che erano a bordo. Sono stati allertati i soccorsi che hanno agito prontamente. I bagnini hanno tirato ilfuori dallae gli hanno praticato il massaggio cardiaco. Ma purtroppo, il piccolo non si riprendeva. È stato chiamato il 118 che ha portato sul posto un’eliambulanza ...

