Omicidio ad Anzio: il papà della vittima accoltella due buttafuori davanti al Commissariato

Anzio – I poliziotti del Commissariato di Anzio hanno fermato il papà di Leonardo Muratovic, il pugile 25enne ucciso questa notte ad Anzio (leggi qui). L'uomo è stato fermato perché oggi ha accoltellato due buttafuori, di circa 30 e 57 anni, davanti al Commissariato della città sul litorale laziale. I due lavoravano nel locale dove durante la notte si era sviluppata la rissa degenerata poi nell'Omicidio, avvenuto in strada. I due buttafuori erano stati convocati dalla polizia per essere ascoltati. (fonte Agi)

