Napoli | controlli polizia locale contro movida-selvaggia

(Di domenica 17 luglio 2022) Tempo di lettura: 4 minuti– Sanzioni per vendita di alcol ai minorenni, mancanza di autorizzazioni e concessioni, suolo pubblico occupato abusivamente ed altro: molte le violazioni contestate dalladineicompiuti negli orari serali e notturni dellanel fine settimana. Nel centro storico il personale dell’Unità operativa Avvocata, nell’ambito delle verifiche sulla vendita di alcolici ai minori, ha intercettato una sedicenne intenta al consumo ed è risalita al bar di via Santa Chiara che le aveva illecitamente venduto la bevanda alcolica: il titolare dell’esercizio è stato sanzionato e segnalato agli uffici comunali e alla Questura, mentre l’adolescente è stata affidata ai genitori. Dai ...

Controlli antidroga notturni per i carabinieri della compagnia centro che insieme a quelli del reggimento Campania hanno setacciato le strade dei quartieri Chiaia e Montecalvario. Nella serata di sabato gli agenti del Commissariato Arenella, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso il pronto ...