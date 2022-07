LIVE Tour de France 2022 | tappa di oggi in DIRETTA | subito in fuga Politt | Honoré e Van Aert

Leggi su oasport

(Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDE13.40 Prontamente ripreso Gougeard, il plotone ha decisamente aumentato il ritmo. 13.38 Si è fermato il gruppo, i fuggitivi allungano sempre di più: il vantaggio adesso è di 1?34. Dal plotone si stacca ilse Alexis Gougeard (B&B Hotels-KTM), 1?23 il suo ritardo dal gruppo di testa. 13.35 Non la situazione ideale per Van: era prevedibile la sua presenza, sin dall’inizio, in, ma trovandosi da solo non sarà facile arrivare in testa sino al traguardo. Da capire come si muoverà la Jumbo-Visma, che però a sua volta deve gestire comunque la maglia gialla Jonas Vingegaard: 3 riders have managed to get a little lead in the peloton: 3 coureurs ont pris d'avance 45" sur le peloton ...