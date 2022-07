L' assessore Santini accoglie i turisti in arrivo - Cronaca - lanazione it

(Di domenica 17 luglio 2022) Sorpresa per alcuniche ieri mattina al centro informazioni di piazzale Verdi sono stati accolti personalmente dal neoal turismo Remo. "Sto dando personalmente il benvenuto ...

Sorpresa per alcuni turisti che ieri mattina al centro informazioni di piazzale Verdi sono stati accolti personalmente dal neo assessore al turismo Remo Santini. "Sto dando personalmente il benvenuto ad alcuni turisti arrivati al centro informazioni e accoglienza di piazzale Verdi. E nei prossimi giorni farò altrettanto nelle altre strutture ricettive della città. Voglio ascoltare e condividere le emozioni di chi si appresta a scoprire la nostra città". Remo Santini, 56 anni, è giornalista professionista dal 1991. In passato ha ricoperto il ruolo di amministratore nella giunta Favilla come assessore al Turismo. Taglio del nastro ufficiale per la manifestazione sotto il loggiato di Palazzo Pretorio con il sindaco Pardini e tutta la giunta.