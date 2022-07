La Forza e Coraggio bussa due volte: annunciati un attaccante e un portiere (Di domenica 17 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Qualche giorno di tranquillità, che non equivale all’immobilismo, poi il nuovo affondo sul mercato con l’annuncio di due nuovi atleti che vanno ad aggiungersi alla rosa che la società della Forza e Coraggio sta affidando a mister Papa. Entrambi giovani ed entrambi con un curriculum di tutto rispetto. Il primo è Enrico Ventola, attaccante classe ’97, dal lungo curriculum nonostante la giovane età. Tutta la trafila nell’Avellino, partendo dall’Under 19 e fino ad arrivare alla prima squadra. Esperienze con le maglie della Lupa Roma, del Messina e del Mantova, oltre che degli irpini. In Campania ha vestito le maglie dell’Aversa Normanna dell’Afragolese, del Casoria, del Pomigliano, del Città di Avellino e della Virtus Campania. Tappa in Basilicata con la maglia del Rotonda. Il secondo è Valerio ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 17 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Qualche giorno di tranquillità, che non equivale all’immobilismo, poi il nuovo affondo sul mercato con l’annuncio di due nuovi atleti che vanno ad aggiungersi alla rosa che la società dellasta affidando a mister Papa. Entrambi giovani ed entrambi con un curriculum di tutto rispetto. Il primo è Enrico Ventola,classe ’97, dal lungo curriculum nonostante la giovane età. Tutta la trafila nell’Avellino, partendo dall’Under 19 e fino ad arrivare alla prima squadra. Esperienze con le maglie della Lupa Roma, del Messina e del Mantova, oltre che degli irpini. In Campania ha vestito le maglie dell’Aversa Normanna dell’Afragolese, del Casoria, del Pomigliano, del Città di Avellino e della Virtus Campania. Tappa in Basilicata con la maglia del Rotonda. Il secondo è Valerio ...

