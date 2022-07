Juventus, Schira: “Bayern Monaco ad un passo da De Ligt” (Di domenica 17 luglio 2022) Juventus MERCATO- La Juventus è attivissima sul mercato, nelle ultime ore Cherubini e Nedved stanno lavorando attivamente sul fronte uscite. La squadra bianconera nel frattempo, è partita per la tournèe americana. Sta per concludersi il tormentone estivo, Matthijs De Ligt sarà presto un calciatore del Bayern Monaco. L’ex Ajax aveva chiesto la cessione ad inizio Giugno dopo vari interessamenti non concreti del Chelsea, il Bayern si è inserito per sostituire il partente Sule. La Juventus non aveva accettato inizialmente le avances da 65 milioni, facendo leva sulla clausola rescissoria di 110 milioni. Nelle ultime ore, come avevamo anticipato nelle scorse giornate, è arrivato il blitz definitivo da parte di Kahn e Salihamidzic per l’olandese. Come riferito dall’insider ... Leggi su seriea24 (Di domenica 17 luglio 2022)MERCATO- Laè attivissima sul mercato, nelle ultime ore Cherubini e Nedved stanno lavorando attivamente sul fronte uscite. La squadra bianconera nel frattempo, è partita per la tournèe americana. Sta per concludersi il tormentone estivo, Matthijs Desarà presto un calciatore del. L’ex Ajax aveva chiesto la cessione ad inizio Giugno dopo vari interessamenti non concreti del Chelsea, ilsi è inserito per sostituire il partente Sule. Lanon aveva accettato inizialmente le avances da 65 milioni, facendo leva sulla clausola rescissoria di 110 milioni. Nelle ultime ore, come avevamo anticipato nelle scorse giornate, è arrivato il blitz definitivo da parte di Kahn e Salihamidzic per l’olandese. Come riferito dall’insider ...

