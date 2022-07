Grecia | morte otto persone a bordo aereo precipitato

Pubblicità

Sonotutte le otto persone a bordo dell'aereo cargo partito ieri sera da Nis, nel sud della Serbia, e precipitato nel nord della. Lo ha detto oggi il ministro della Difesa serbo, Nebojsa ......sonoa causa dell'ondata di calore, soprattutto anziani: in quei giorni in alcune parti del paese si sono raggiunti i 47 °C. Altri paesi colpiti dagli incendi di questi giorni sono la, ...Niente da fare per gli otto occupanti dell’aereo che trasportava 11,5 tonnellate di materiale militare diretto in Bangladesh ...Sono morte tutte le otto persone a bordo dell'aereo cargo partito ieri sera da Nis, nel sud della Serbia, e precipitato nel nord della Grecia vicino a Paleochori Kavalas. Lo ha comunicato il ministro ...