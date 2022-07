Bayern Monaco, Sané fa muro alla cessione: vuole restare in Baviera (Di domenica 17 luglio 2022) Leroy Sané fa muro alla partenza dal Bayern Monaco. L’esterno offensivo non ha intenzione di cambiare maglia Come riferito dalla BILD, Leroy Sané non ha alcuna intenzione di lasciare il Bayern Monaco in questa sessione di mercato estiva. Respinte le richieste arrivate al suo entourage, il classe 1996 è pronto a proseguire ulteriormente la propria avventura in Baviera. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 luglio 2022) Leroyfapartenza dal. L’esterno offensivo non ha intenzione di cambiare maglia Come riferito dBILD, Leroynon ha alcuna intenzione di lasciare ilin questa sessione di mercato estiva. Respinte le richieste arrivate al suo entourage, il classe 1996 è pronto a proseguire ulteriormente la propria avventura in. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

GoalItalia : Nuovi contatti tra Juventus e Bayern Monaco per #deLigt: possibile proposta ufficiale in arrivo, da 75 milioni di e… - forumJuventus : (La Stampa) 'De Ligt - Juventus: ora le parti sono più vicine. L'offerta del Bayern Monaco non soddisfa, l'olandese… - DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | Il ds del @FCBayern #Salihamidzic è atterrato a Torino per #DeLigt - CalcioNews24 : #Sane non vuole lasciare il #BayernMonaco ? - non_esset : RT @JPeppp: Per fortuna che Arrivabene (un incapace per i capiscer dello JTwitter) ha anticipato l'arrivo di Vlahovic di 6 mesi, altrimenti… -