Ucraina, Kiev: “Le lotte politiche in Occidente non fermino l’invio di armi”. Usa: “Funzionari russi due volte in Iran per visitare droni” (Di sabato 16 luglio 2022) Le crisi di governo non siano una distrazione. Lo sottolineano da Kiev: “La tradizionale lotta politica interna nei Paesi occidentali non deve toccare l’unità su questioni fondamentali della lotta tra il bene e il male. In particolare la fornitura di armi all’Ucraina. Non possiamo permettere al Cremlino di usare la competizione politica come arma per minare le democrazie”. Lo scrive su Twitter Mykhailo Podolyak, consigliere chiave del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo fa mentre continuano gli attacchi sul campo, nel giorno in cui le sirene antiaeree hanno risuonato per tutta la capitale. Tre persone sono morte e altre 15 sono rimaste ferite in seguito a un attacco missilistico condotto nella notte dalle forze armate russe sulla città di Dnipro, vicino al fiume. I missili lanciati da Mosca sono stati almeno cinque. Bombe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) Le crisi di governo non siano una distrazione. Lo sottolineano da: “La tradizionale lotta politica interna nei Paesi occidentali non deve toccare l’unità su questioni fondamentali della lotta tra il bene e il male. In particolare la fornitura diall’. Non possiamo permettere al Cremlino di usare la competizione politica come arma per minare le democrazie”. Lo scrive su Twitter Mykhailo Podolyak, consigliere chiave del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo fa mentre continuano gli attacchi sul campo, nel giorno in cui le sirene antiaeree hanno risuonato per tutta la capitale. Tre persone sono morte e altre 15 sono rimaste ferite in seguito a un attacco missilistico condotto nella notte dalle forze armate russe sulla città di Dnipro, vicino al fiume. I missili lanciati da Mosca sono stati almeno cinque. Bombe ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : L'ambasciata americana a Kiev ha chiesto agli americani in Ucraina di 'lasciare immediatamente' il Paese utilizzand… - fattoquotidiano : Ucraina, così le ‘superarmi’ per Kiev cambiano gli equilibri al fronte. Colpiti magazzini e logistica della micidia… - MediasetTgcom24 : Ucraina, Kiev: crisi politiche in Occidente non fermino l'invio di armi #occidente #volodymyrzelensky #ucraino… - andreachatrian : RT @lucianocapone: Scrive sul Fatto il generale Fabio Mini che l’Ucraina “sta distruggendo” il Donbas perché ridurlo “in macerie” è ciò che… - AndreaLancio79 : RT @arcos611: L' unica preoccupazione di Zelenskij: l' invio di armi! -