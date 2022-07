Ucraina: G20 delle Finanze di Bali senza comunicato finale (Di sabato 16 luglio 2022) La riunione di due giorni dei ministri delle Finanze del G20 in Indonesia dovrebbe concludersi senza un comunicato congiunto, dopo che la guerra russa in Ucraina ha reso più difficile il meeting. Lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 16 luglio 2022) La riunione di due giorni dei ministridel G20 in Indonesia dovrebbe concludersiuncongiunto, dopo che la guerra russa inha reso più difficile il meeting. Lo ...

