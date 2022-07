Tour de France | a Mende vince Matthews | Bettiol secondo | classifica invariata

(Di sabato 16 luglio 2022) La maglia gialla rimane sulle spalle del danese Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Si torna in strada domani per la quindicesima tappa, la Rodez-Carcassonne di 202,5 chilometri L'articolo proviene da Firenze Post.

Italia respinta per la 58ª tappa consecutiva al. L'ultimo nostro successo risale alla penultima frazione del 2019, vinta da Vincenzo Nibali a Val Thorens. Così Bettiol, alla fine: "A un certo ...Mende, 16 luglio 2022 - Ultima tappa della seconda settimana domani , domenica 16 luglio, per ilde2022 . Prima dei Pirenei la Grand Boucle propone una tappa (la mnumero 15 ) relativamente facile da Rodez a Carcassonne che potrebbe premiare i velocisti rimasti in gruppo. Per la sfida ...Dopo la salita di Mende, la Grand Boucle rifiata ancora con una tappa che potrebbe premiare i velocisti in quel di Carcassonne ...Successo per l'australiano, evaso dalla fuga a 23 e capace di tenere le ruote di Bettiol sulla durissima salita finale. Tra maglia gialla e maglia bianca ...