Test: sai rispondere? Impossibile, sbagliano tutti (Di sabato 16 luglio 2022) Mettiamo alla prova le vostre conoscenze grammaticali della lingua italiana: il Test è particolarmente difficile, tutti falliscono. Nel corso dei decenni, la lingua parlata – così come quella scritta – è divenuta via via sempre più semplice. Un tempo infatti gli italiani erano soliti utilizzare tutti i tempi verbali previsti dalla grammatica, attualmente invece si L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 16 luglio 2022) Mettiamo alla prova le vostre conoscenze grammaticali della lingua italiana: ilè particolarmente difficile,falliscono. Nel corso dei decenni, la lingua parlata – così come quella scritta – è divenuta via via sempre più semplice. Un tempo infatti gli italiani erano soliti utilizzarei tempi verbali previsti dalla grammatica, attualmente invece si L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

MicheleSpina20 : RT @antoniopaolo7: Sai che migliaia di animali stanno ancora soffrendo e morendo per i test sui cosmetici? Firma per dire basta alla sperim… - ClaudiaZol2 : RT @antoniopaolo7: Sai che migliaia di animali stanno ancora soffrendo e morendo per i test sui cosmetici? Firma per dire basta alla sperim… - StefaniaRomane7 : RT @antoniopaolo7: Sai che migliaia di animali stanno ancora soffrendo e morendo per i test sui cosmetici? Firma per dire basta alla sperim… - VegPaola : RT @antoniopaolo7: Sai che migliaia di animali stanno ancora soffrendo e morendo per i test sui cosmetici? Firma per dire basta alla sperim… - Milena47923298 : RT @antoniopaolo7: Sai che migliaia di animali stanno ancora soffrendo e morendo per i test sui cosmetici? Firma per dire basta alla sperim… -

Che foto fai in vacanza Dal selfie-holic al landscaper, ecco 9 personalità. Fai il test e scopri chi sei DOVE Viaggi Test personalità: piante grasse, fiorite o sempreverdi Le tue preferite rivelano chi sei Preferisci le piante che offrono meravigliose fioriture, le sempreverdi o le piante grasse Le tue preferite rivelano molto di te stesso Preferisci le piante verdi, quelle grasse o le piante che offro ... Preferisci le piante che offrono meravigliose fioriture, le sempreverdi o le piante grasse Le tue preferite rivelano molto di te stesso Preferisci le piante verdi, quelle grasse o le piante che offro ...