Simona Atzori si racconta | “Condivido l’arte con quello che ho | due piedi e un sorriso”

(Di sabato 16 luglio 2022) “I veri limiti sono negli occhi di chi guarda”. Ne è convinta, ballerina di fama internazionale e pittrice di successo, dall’età di 4 anni condivide la sua arte in un modo del tutto speciale, ovvero usando cio? che ha: duee un, ballerina e pittrice di successo Senza braccia ha imparato a fare tutto, trasformandoche apparentemente poteva sembrare un limite, in un punto di forza che l’ha portata in alto, nella danza, nella pittura ma soprattutto nella vita. Quando le si chiede se si è mai sentita discriminata, risponde spiegando che “il limite fisico non è in me, non è nella mie braccia rimaste in cielo, ma è nel modo in cui mi sento guardata. Ormai sorrido quando mi arriva uno sguardo intriso di giudizio o di ...