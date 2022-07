Sentenza omicidio Serena Mollicone, tutti assolti: folla inferocita fuori dall’aula (Di sabato 16 luglio 2022) Un omicidio che sembra essere destinato a restare senza colpevoli. I coniugi Mottola e il figlio Marco, accusati di avere ucciso Serena Mollicone, sono stati infatti assolti per non avere commesso il fatto dalla Corte d’Assise di Cassino, che ha pronunciato la sua Sentenza dopo circa dieci ore di camera di consiglio. Stesso verdetto anche per Vincenzo Quatrale, che all’epoca dei fatti era vice maresciallo ed era imputato per concorso esterno, e l’appuntato Francesco Suprano, che doveva rispondere dell’accusa di favoreggiamento. Nel loro caso l’assoluzione è arrivata perché “il fatto non sussiste“. I Mottola si sono sempre professati innocenti, ma erano finiti a processo sulla base delle ricostruzioni emerse. L’aggressione ai danni della vittima, infatti, sarebbe avvenuta proprio all’interno della ... Leggi su news.robadadonne (Di sabato 16 luglio 2022) Unche sembra essere destinato a restare senza colpevoli. I coniugi Mottola e il figlio Marco, accusati di avere ucciso, sono stati infattiper non avere commesso il fatto dalla Corte d’Assise di Cassino, che ha pronunciato la suadopo circa dieci ore di camera di consiglio. Stesso verdetto anche per Vincenzo Quatrale, che all’epoca dei fatti era vice maresciallo ed era imputato per concorso esterno, e l’appuntato Francesco Suprano, che doveva rispondere dell’accusa di favoreggiamento. Nel loro caso l’assoluzione è arrivata perché “il fatto non sussiste“. I Mottola si sono sempre professati innocenti, ma erano finiti a processo sulla base delle ricostruzioni emerse. L’aggressione ai danni della vittima, infatti, sarebbe avvenuta proprio all’interno della ...

