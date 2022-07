Salernitana, Fazio: «Sto bene e voglio giocare tutte le partite» (Di sabato 16 luglio 2022) Salernitana: le parole di Fazio in vista dell’inizio del campionato: «Sarà bello iniziare il campionato contro la Roma all’Arechi» Il difensore della Salernitana Federico Fazio ha parlato ai microfoni della Lega Serie A durante la rubrica Pre-Season Tour. Di seguito le sue parole. «Sto bene, spero di giocare tutte le partite. Sarà bello iniziare il campionato contro la Roma all’Arechi, per me sarà una gara particolare. Le sfide mi piacciono pertanto voglio raggiungere le 150 presenze. L’anno scorso era una sfida difficile salvare la Salernitana e alla fine ci siamo riusciti». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 luglio 2022): le parole diin vista dell’inizio del campionato: «Sarà bello iniziare il campionato contro la Roma all’Arechi» Il difensore dellaFedericoha parlato ai microfoni della Lega Serie A durante la rubrica Pre-Season Tour. Di seguito le sue parole. «Sto, spero dile. Sarà bello iniziare il campionato contro la Roma all’Arechi, per me sarà una gara particolare. Le sfide mi piacciono pertantoraggiungere le 150 presenze. L’anno scorso era una sfida difficile salvare lae alla fine ci siamo riusciti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

